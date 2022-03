Sciopero sul clima, uno striscione esposto oggi al liceo Basile dagli studenti

Si tratta di un gesto di sostegno ai partecipanti alla manifestazione che si terrà questo venerdì 25 marzo

MONREALE, 22 marzo – In molti non potranno prendere attivamente parte al corteo previsto per la giornata di venerdì 25 marzo e che avrà come oggetto i mutamenti climatici e gli sfruttamenti ad esso legati. Il liceo Basile-D'Aleo ha deciso di far comunque sentire la propria vicinanza, esponendo stamane uno striscione col motto #PeopleNotProfit.

''Stop sfruttamento delle persone e delle risorse, verso il 25 marzo'' è ciò che si legge nel cartello che questa mattina, proprio all'orario di inizio lezioni, gli alunni hanno affisso alla cancellata che garantisce l'accesso all'edificio scolastico. Chiara l'intenzione di non lasciare che un tema delicatissimo come quello dei mutamenti climatici e quindi anche dello sfruttamento di persone e risorse ad esso correlati possa in qualche modo passare in secondo piano ed essere eclissato dalla contingente febbre internazionale agitata dal teatro bellico in Ucraina. ''Lo striscione è un segno di solidarietà per chi parteciperà al corteo – affermano gli studenti – molti di noi non potranno prendervi parte per ovvi motivi legati alla condizione sanitaria e, in generale, ad altre attività scolastiche''.