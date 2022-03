Tari: cartelle pazze? No, un memorandum sulla situazione debitoria pregressa

MONREALE, 24 marzo – Si tratta di un memorandum sulla situazione debitoria pregressa del contribuente l'avviso relativo all'acconto Tari 2022 che in questi giorni molti residenti del Comune di Monreale stanno ricevendo.

Tanti, infatti, sono i contribuenti che si sono visti recapitare a casa degli avvisi da parte del Comune di Monreale. La comunicazione ha generato una sorta di allarmismo tra chi è in regola con i pagamenti. A chiarire l'accaduto con una nota stampa il capo Sezione Tributi Mimmo Campanella e il dirigente Pietroantonio Bevilacqua.

"Negli avvisi di acconto Tari 2022 sono stati inseriti dei semplici memorandum relativi alla situazione debitoria pregressa – si legge nella nota – al fine anche di evitare, in futuro, eventuali emissioni di ingiunzioni di pagamento e/o atti esecutivi che comporterebbero un notevole aggravio di spese nei confronti del contribuente.

In merito alle presunte irregolarità evidenziate in tali avvisi - prosegue la nota - si evidenzia che trattasi di alcune forniture relative ai pagamenti effettuati con F24 relativi al solo anno 2021 per il quale si è dato già dato seguito alla regolarizzazione contabile.

Pare doveroso evidenziare che nell’arco del prossimo mese sarà on line il portale del contribuente del Comune di Monreale ove saranno disponibili, attraverso l’autenticazione SPID, tutte le evidenze contabili relative ai tributi locali".

Per qualsiasi chiarimento i cittadini possono utilizzare o la tassarifiuti@comune.monreale.pa.it oppure inviare una pec all'indirizzo sezione.tributi@pec.comune.monreale.pa.it. Oppure contattare i recapiti telefonici degli uffici Tari 0916564411 -0916564426.