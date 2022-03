Colombe e uova solidali per l’associazione ''Con.Vi.VI l’Autismo Aps''

L’iniziativa si intitola "Pasqua arcobaleno 2022". La spesa è fiscalmente detraibile

MONREALE, 28 marzo - Colombe e uova pasquali artigianali da gustare e per sostenere le attività dei ragazzi affetti da autismo. È possibile aiutare l’associazione “Con.Vi.Vi. l’Autismo Aps” acquistando uova e colombe artigianali, di produzione siciliana.

“Pasqua arcobaleno 2022” il nome dell’iniziativa, accompagnata dallo slogan con cui l’associazione fa gli auguri di Pasqua “Grazie per avere oltrepassato i confini dell’indifferenza! Fatti contagiare dall’arcobaleno dell’autismo. Diventa mio Amico! Buona Pasqua 2022”. Si può contribuire attraverso I’Iban IT53O0306909606100000078480, la spesa è fiscalmente detraibili. Per le prenotazioni rivolgersi ai numeri 3297931277/3935151684.

“I proventi – hanno spiegato il presidente dell’associazione Loredana Chiamone e la coordinatrice Santina Alduina - di uova e colombe solidali aiuteranno ad attivare progetti per i ragazzi dell’associazione il cui scopo principale è accrescere la loro autonomia: alcuni già hanno riscontrato successo, altri ne partiranno a breve nel territorio di Monreale.

Come sempre il nostro obiettivo è promuovere iniziative che realizzino la piena integrazione dei nostri ragazzi con i contesti che li circondano, per favorire una maggiore consapevolezza rispetto al fenomeno dell’autismo e il sostegno alle famiglie che si trovano ad affrontare questo tipo di disabilità. Siamo certe che numerosi contribuiranno con generosità all’iniziativa”.

È possibile devolvere il proprio 5 per mille all’associazione “Con.VI.Vi. L’AUTISMO APS” inserendo nella dichiarazione dei redditi il seguente Codice fiscale: 06207520823.