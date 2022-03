Peste suina, paura tra gli allevatori siciliani: come difendere i propri animali

La peste suina, che si è già estesa in alcune regioni del Nord Italia, spaventa molto anche gli agricoltori e allevatori siciliani, soprattutto quelli sui Nebrodi.

La diffusione della malattia infatti, può compromettere l’attività di diverse aziende di produzione: ciò si tramuta in perdita di posti di lavoro, oltre a diventare un possibile pericolo per la salute dell’uomo. La situazione attuale infatti, rappresenta un eventuale rischio di trasmissione e diffusione di alcune patologie come il morbo di Aujesky e la tubercolosi.

Portatori principale di questa peste suina, sono gli ungulati selvatici, che essendo incontrollati, non vengono sottoposti ad alcun controllo sanitario periodico o preventivo.

Per tutte queste ragion fin qui esposte, è ovvio che occorre adottare subito dei rimedi logistici, finanziari e sanitari.

Dietro proposta dei ministri Patuanelli e Speranza, il Consiglio dei Ministri ha proposto un decreto legge per arrestare la diffusione della PSA su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo, è quello di salvaguardare la sanità animale, la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e dell’Unione europea, e di tutta la filiera.

Come difendere i propri animali dalla pesta suina

Un modo per isolare i propri animali, soprattutto i suini d’allevamento, affinché non vengano a contatto con quelli infetti, è dato dalla costruzione di recinti elettrici, che possono essere fissi o mobili.

Lo scopo dei recinti elettrici è quello di intimidire l’animale con una piccola scossa, innocua sia per lui che per l’uomo, con il fine di educarlo a non attraversare la barriera sia in entrata, nel caso in cui si tratti di animali selvatici, che in uscita nel caso in cui si tratti del proprio bestiame. Una recinzione elettrica si compone di diversi elementi che possiamo così elencare:

fili e cavi elettrici;

isolatori (sia per paletti in ferro che in legno );

(sia per paletti in che in ); elettrificatore;

cancelletto (anche più di uno).

Costruire un recinto elettrico non è solo una scelta economica, ma anche di sicurezza per i propri animali, dato il momento.

Per garantirne la durata nel tempo, è importante scegliere materiali di qualità. Dal 1983 ad oggi, la Gemi Elettronica realizza recinti elettrici, e tutte le varie componenti, facili e veloci da installare, e durevoli nel tempo. Tutti i prodotti brevettati Gemi sono 100% Made in Italy. Gli isolatori per recinti per i pali di legno, ad esempio, sono resistenti oltre che di facile installazione: possiedono una vite interna che consente di avvitarli facilmente ai pali in legno, e un anello giallo che non si degrada a causa della lunga esposizione ai raggi solari, in quanto resistente ai raggi UV.

La costruzione di un recinto elettrico, dipende molto dal tipo di animali che dovrà ospitare: questo ne determinerà la lunghezza e la larghezza. L’altezza dei fili, dovrà essere proporzionale all’altezza degli animali e alla loro vivacità.

È opportuno che fili e banda siano realizzati in materiali antistrappo con una bassa resistenza elettrica. Al contrario di isolatori e pali, che invece devono avere un’alta resistenza.

Immancabile l’elettrificatore, senza cui la recinzione elettrica non avrebbe ragione d’esistere: è da questo infatti, che vengono generati gli impulsi elettrici. L’elettrificatore può essere collegato ad un spina oppure, se si desidera una scelta ecologica, è possibile alimentarlo tramite pannelli solari.

È importante specificare come le recinzioni elettriche siano legali: sono infatti regolate dall’emendamento A12 della normativa europea. La gamma di valori aziendali di Gemi Elettronica comprende sia la tutela, in primis, dell’animale che, senza dubbio, la sicurezza dell’uomo. Scegliere un prodotto con queste caratteristiche significa optare per una scelta economica, ecologica ma soprattutto di elevata qualità.