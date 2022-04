La storia a chilometro zero: oggi la passeggiata al chiostro tra storia e arte

L'iniziativa è stata organizzata dalla ProLoco in occasione degli ingressi gratuiti ai siti regionali

MONREALE, 3 aprile – Una passeggiata volta ad assaporare meglio, tra storia e arte, le bellezze del chiostro benedettino, oggi – come ogni prima domenica del mese – aperto gratuitamente ai visitatori.

L'evento si è tenuto stamane, a partire dalle ore 11, è stato organizzato dalla ProLoco monrealese insieme alla storica Giulia Davì , sotto il coordinamento dell'amministrazione comunale oggi rappresentata dall'assessore Pupella, che ha accompagnato i visitatori sotto il celebre porticato del complesso architettonico. Un'iniziativa che ben si sposa con la contemporanea apertura gratuita, da parte dell'assessorato regionale ai Beni Culturali, di tutti i siti turistici di propria competenza ogni prima domenica del mese.

''Un'iniziativa – si legge in una nota trasmessa dall'associazione cittadina - che ci ha portato a sperare di nuovo nel nostro paese guidandoci alla scoperta dei suoi monumenti, tra cui il chiostro conosciuto in tutto il mondo. Questa occasione ha portato molti turisti a visitare i nostri monumenti e a riscoprire la nostra cultura. Quando si parla di cultura molto spesso ci si riferisce a una miriade di ambiti che non permettono facilmente di individuare quelle che sono le vere peculiarità ascrivibili a quel vasto mare magnum che si racchiude, oggi, sotto l’egida della Cultura''.

