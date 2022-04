Patto per la lettura: ecco come aderire

Il Comune pubblica il bando assieme ad uno schema di adesione (scaricabile)

MONREALE, 13 aprile – Come avevamo anticipato ieri, così come era emerso nel corso dell’incontro preliminare, avvenuto in modalità online, il comune di Monreale pubblica l’avviso con il quale invita, cittadini, enti, associazioni e soggetti vari a sottoscrivere il “Patto per la lettura”.

Si tratta, lo ribadiamo, di un’apprezzabile iniziativa culturale finalizzata a promuovere la pratica della lettura, che diventerà “nero su bianco” sabato 23 aprile e che vedrà via via, diversi step organizzativi. Primo fra tutti quello dell’adesione, per consentire la quale, il comune ha predisposto uno schema (che alleghiamo in calce a questo articolo e che può essere scaricato).

Con queste premesse, pertanto, come si legge nel documento, il comune invita “Istituti pubblici e privati, Enti del Terzo Settore, attività commerciali, gruppi informali di cittadini,

altri soggetti rappresentanti dei vari ambiti della filiera culturale e, in particolare, di quella del libro quali istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e tutti gli attori presenti sul territorio che condividono l’idea che la lettura sia uno strumento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico, a prendere visione del “Patto locale per la lettura della Città di Monreale” ed a sottoscrivere la scheda di adesione in allegato al presente avviso.

La stessa dovrà essere trasmessa, firmata dal rappresentante legale o da un suo delegato, con allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore (legale rappresentante o suo delegato), via mail all’indirizzo: biblioteca.comunale@comune.monreale.pa.it .

Tutta la documentazione, in alternativa, potrà essere consegnata presso l’Ufficio protocollo del Comune di Monreale.

Seguirà, in sede o in videoconferenza simultanea, un incontro pubblico di presentazione alla città del “Patto per la lettura della Città di Monreale” alla presenza del Sindaco e degli Assessori. L’incontro sarà un’importante occasione per accogliere nuove adesioni ed accrescere la rete dei sottoscrittori. Al “Patto” si potrà comunque aderire senza limiti di tempo, con le stesse modalità sopraelencate”.