Santissimo Crocifisso, al via i festeggiamenti: stasera le fontane danzanti

Lo spettacolo è in programma alle 22,30. Prima una ricca serie di eventi

MONREALE, 30 aprile – Prendono il via oggi i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso. Dopo due anni di assenza forzata, dovuta alla nota emergenza pandemica, quest’anno fortunatamente i monrealesi e i visitatori che in questi giorni raggiungeranno la cittadina normanna potranno tornare a godere di alcuni giorni di svago, particolarmente attesi, caratterizzati da manifestazioni ludiche e folkloristiche.

Si comincia alle 16,30 con una mostra di costumi d’epoca a cura dell’associazione “Belle Epòque”. Sarà quindi la volta dello spettacolo danzante di “Danzarte, in piazza Guglielmo alle ore 17,30. Alle 18 “Belle Epòque” sfilerà in costume per le vie della città. Successivamente (ore 19,30) spettacolo di danza a cura della scuola di danza “World Latin”.

Di sera, la prima manifestazione si terrà a largo Padre Pio, comunemente chiamato “lo Spasimo”, con Rupert in concerto. Quindi, alle 22,30 a piazza Guglielmo, il tanto atteso spettacolo delle Fontane Danzanti con fuoco e getti d’acqua di 20 metri.