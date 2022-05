Individuate le aree destinate a parcheggio per la festa del Santissimo Crocifisso

Nei giorni 2 e 3 maggio servizio navetta da piazzale Florio

MONREALE, 1 maggio – Sono state individuate le aree destinate al parcheggio dal Comando di Polizia Municipale durante i 3 giorni: a partire dal 1 maggio e fino al 3 nelle quali coloro che avranno necessità di spostarsi con l’auto potranno lasciarla.

1) area Piazza I. Florio che nei giorni del 2 e del 3 saranno collegate al paese da una navetta

2) area del seminario arcivescovile presso la sede del Liceo Basile

3) campo sportivo

4) piazzale Candido



Le aree saranno debitamente sorvegliate per tutto il tempo. Le aree comunali saranno gratuite mentre l'area di parcheggio del Liceo Basile sarà a pagamento, si ringrazia il seminario arcivescovile per avere messo a disposizione l'area per questi giorni in cui ci si aspetta un flusso notevole di fedeli che torneranno a Monreale dopo 2 anni di fermo a causa della Pandemia.