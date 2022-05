Troppi ritardi nel rilascio delle esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per condizione economica

“Ci sono richieste inoltrate da più di un mese ancora non evase”

MONREALE, 11 maggio – Notevoli disagi per tanti utenti del Servizio Sanitario Nazionale, costretti a dover fare i conti con le lungaggini di un sistema che mostra parecchie falle e mette in difficoltà le condizioni economiche delle famiglie.

Il rilascio delle esenzioni va troppo a rilento creando innumerevoli disagi ai nuclei familiari che attendono soprattutto esenzione del tipo “E02”. “Ci sono richieste inoltrate da più di un mese ancora non evase e per molti nuclei familiari questi comporta un dispendio economico non indifferente in quanto sono costretti a pagare le prescrizioni mediche - sostiene Ignazio Zuccaro, direttore della sede zonale del patronato ENASC - l’asp attivi subito un sistema che possa lavorare in maniera rapida le richieste. Dopo due anni causa pandemia era prevedibile una maggiore richiesta di esenzioni e sarebbe stato opportuno potenziare gli sportelli. Speriamo che le istituzioni di dovere provvedano in maniera rapida. In questo tempo in attesa delle nuove prescrizioni sarebbe il caso di utilizzare delle autocertificazioni in maniera di non creare ulteriori disagi”.