Monreale, 125 mila euro per la manutenzione straordinaria delle strade

Fondi che mette a disposizione lo Stato. L’appalto è andato alla G.F. Costruzioni s.r.l.” di San Cipirello

MONREALE, 21 maggio – Ammonta a 125 mila euro la somma che il comune di Monreale stanzia per garantire la manutenzione straordinaria delle strade. I fondi sono quelli che coprono l’accordo quadro biennale chiuso dall’amministrazione comunale.

Si tratta di fondi che arrivano interamente dallo Stato, con i quali il municipio dovrà far fronte alle non sempre decorose condizioni delle strade di un territorio vasto e, proprio per questo, difficile da gestire sotto l’aspetto della corretta viabilità.

Ad assicurarsi l’appalto è stata l’impresa G.F. Costruzioni s.r.l.” di San Cipirello che curerà l’esecuzione dei lavori. Di questi 125 mila euro, 63 riguardano l’importo dei lavori, 7 mila i cosiddetti oneri della sicurezza, mentre 36 concernono l’arredo urbano. Le voci restanti fanno parte delle “somme a disposizione”.