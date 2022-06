Reti idriche, centomila euro per la manutenzione nel 2022

C’è la delibera comunale che opta per l’accordo quadro: adesso toccherà individuare il soggetto esecutore

MONREALE, 5 giugno – Ammontano a poco meno di centomila euro le somme che il comune di Monreale destina alla manutenzione periodica delle condotte idriche, delle reti fognarie e dell’impianto di depurazione per l’anno in corso.

Lo ha stabilito nei giorni scorsi la giunta comunale che ha approvato la proposta del responsabile unico del procedimento, Benedetto Sciortino. Con questo provvedimento, in pratica il comune opta per affidarsi ad un solo esecutore, che dovrà essere individuato con atto successivo, per il compimento degli interventi di manutenzione delle reti, o, come recita testualmente la delibera, “per le fasi riguardanti la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori”.

Per la precisione l’ammontare delle somme che il comune destina per il 2022 è di 99.825 euro, comprese quelle cosiddette a disposizione dell’amministrazione”. Nella stessa delibera, come detto, si dà incarico al dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio di procedere all’individuazione delle modalità di scelta del contraente e all’assunzione dell’impegno della somma stanziata.