Va a fuoco un mezzo rifiuti, paura al centro comunale di raccolta di Aquino

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. Un furgone è andato distrutto. LE FOTO

MONREALE, 6 giugno - Poco più di un’ora di paura e di lotta alle fiamme oggi pomeriggio ad Aquino, dove, nella sede dei mezzi dell’Ecolandia, la ditta che gestisce il servizio di raccolta, in via Ponte Parco, ha preso fuoco uno dei mezzi, sprigionando un incendio che rischiava di propagarsi agli altri veicoli.

Le cause del rogo sembrano accidentali. Le fiamme, infatti, sono partite mentre erano in corso interventi di manutenzione meccanica dei mezzi. È stato allora che si è verificato un corto circuito, dal quale è partito un incendio che ha aggredito il mezzo in questione.

Immediato l’intervento degli addetti ai lavori, che si sono prodigati per spegnerlo con gli estintori disponibili in loco, ma che si sono rivelati insufficienti poiché le fiamme si erano già allargate. Necessario, allora, l’intervento della Protezione Civile e dei Vigili del fuoco, che alla fine hanno avuto ragione dell’incendio.

Nel frattempo, i dipendenti dell’Ecolandia sono riusciti a mettere in salvo altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Alla fine, il bilancio parla di un mezzo andato completamente distrutto, mentre domattina si presenterà una ditta specializzata per i necessari interventi di bonifica.