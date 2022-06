Monreale, dalla Regione le somme del Fondo per gli investimenti dei Comuni

Le somme assegnate potranno essere usate per il pagamento di rate di ammortamento dei mutui per spese di investimento

PALERMO, 10 giugno - Dalla Regione arriva la ripartizione delle somme spettanti ai Comuni siciliani per il Fondo per gli investimenti dei Comuni dell'anno 2022.

Istituito nel 2014, secondo la norma si prevede che le assegnazioni del Fondo per investimenti dei comuni possano essere destinate dai comuni assegnatari per il pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento di spese di investimento.

Come è possibile rilevare dal documento approvato la dotazione del Fondo per gli investimenti dei Comuni dell'anno 2022, iscritta nel pertinente capitolo del bilancio regionale dell'anno 2022, in atto, risulta pari a 67.562.500 euro con una decurtazione di circa il 35% rispetto alla quantificazione prevista.

Quest’ultima è stata così ripartita al netto di quanto già assegnato ai Comuni siciliani che adesso riceveranno il trasferimento delle somme spettanti. Per Monreale si tratta di 190.656,97 euro a valere sullo stanziamento generale che già la Regione ha provveduto ad appostare nell’apposito capitolo di bilancio.