Una festa ieri sera la ''Notte prima degli Esami''

L’evento è stato organizzato dall’amministrazione comunale per i maturandi monrealesi

MONREALE, 11 giugno – Un modo per augurare “in bocca al lupo” ai ragazzi che dovranno affrontare gli esami di maturità, che prenderanno il via la prossima settimana. Voleva essere sostanzialmente questo la “Notte prima degli Esami”, la festa che il comune ha voluto organizzare per i maturandi monrealesi.

L’evento si è tenuto ieri sera a Villa Savoia ed era destinato ai ragazzi appartenenti ai licei monrealesi, ma anche agli studenti della nostra cittadina, frequentanti le scuole del capoluogo.

Diverse decine i ragazzi che hanno aderito all’iniziativa, lieti di poter condividere qualche momento di spensieratezza assieme ai loro compagni, prima che lo stress delle prove di maturità diventi più pressante e la tensione prenda il posto della calma apparente di questi giorni.

Presente, praticamente in blocco, l’amministrazione comunale, sindaco Alberto Arcidiacono in testa. Ed è stato proprio il primo cittadino a formulare il messaggio augurale agli studenti, invitandoli a non dimenticare questi momenti che, comunque vadano le cose, sarà poi ricordato da ciascuno come uno dei tempi più belli della vita.

I ragazzi hanno mostrato di gradire ed hanno tributato una lunga ovazione al primo cittadino. La serata è stata allietata dalla musica che va per la maggiore adesso dal dj Rocco Domingo, originario di Pioppo e titolare della Nova Service, che ha fatto scatenare i partecipanti, prima del tradizionale ed immancabile brano di Antonello Venditti, proprio “Notte prima degli esami”, la canzone che dal 1984 fa da colonna sonora a tutti gli studenti che affrontano gli esami di maturità.

Di ottimo gusto il rinfresco preparato dagli allievi del Ted Formazione, la scuola presente a Monreale che forma anche cuochi. Insomma è stato un bel momento, che per la prima volta è stato organizzato a Monreale, che difficilmente gli studenti dimenticheranno.