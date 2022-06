Monreale, tutto pronto per la festa internazionale della musica

Prenderà il via martedì 21 giugno

MONREALE, 14 giugno – La Festa della Musica evento musicale che si terrà il 21 giugno per celebrare il solstizio d'estate in più di 120 nazioni in tutto il mondo è stata organizzata anche a Monreale per valorizzare lo splendido patrimonio storico-monumentale e condividere momenti di gioia con la cittadinanza.

Le iniziative sono promosse dall’amministrazione Arcidiacono tramite l’assessore al Turismo Geppino Pupella con la Proloco Monreale e la Banda Musicale Guglielmo II che si esibirà alle ore 19.00 dinanzi il Palazzo Comunale di Piazza Vittorio Emanuele.

A seguire nella splendida cornice di Villa Savoia alle ore 20.45 si esibiranno diversi gruppi musicali. La serata sarà presentata da Giada Adelfio.

''Abbiamo voluto cogliere questa opportunità- ha dichiarato l’assessore al Turismo Geppino Pupella- per dare il via alla Prima Edizione della Festa della Musica per valorizzare la nostra città, creando sana aggregazione con concerti all'aperto, dalla piazza principale a Villa Savoia in luoghi della cultura e dell’arte''.