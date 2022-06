Progetto Home Care Premium 2022, costituito a Monreale il nuovo gruppo di lavoro

L'obbiettivo è quello di garantire continuità assistenziale a persone disabili e/o non autosufficienti

PALERMO, 23 giugno – Monreale ha ora un nuovo gruppo di lavoro per il progetto "Home Care Premium 2022" istituito dall'Inps. La cittadina normanna, capofila per il distretto sociosanitario 42, potrà contare sulle attività che garantiranno il raggiungimento degli obbiettivi qualitativi e quantitativi del programma.

Tra questi, la continuità assistenziale in favore dei soggetti con disabilità e/o non autosufficienti, che hanno presentato apposita domanda entro il 30 aprile 2022. A tal proposito sarà attivata una linea telefonica raggiungibile per quattro ore al giorno, cinque giorni alla settimana; il gruppo di lavorò sarà costituito da due case manager, due responsabili della rendicontazione e degli atti amministrativi, cinque addetti allo sportello nonché alla linea telefonica preposta, oltre che da quattro amministrativi contabili.

I cittadini che hanno presentato domanda per la partecipazione al progetto potranno usufruire di contributi economici utili al rimborso delle attività svolte da eventuali assistenti domiciliari assunti nonché di servizi di assistenza alla persona messi in atto dalla rete socioassistenziale del Comune. Il supporto ai beneficiari del nuovo bando sarà garantito a partire dall'1 luglio 2022 fino al 30 giugno 2025.