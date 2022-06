550 mila euro di fondi PNRR per la riqualificazione dell'abbazia di San Martino delle Scale

Marco Intravaia: “Sito prezioso che va preservato e fatto conoscere nel panorama nazionale ed internazionale"

MONREALE, 25 giugno – Un importante intervento di riqualificazione per l'abbazia di San Martino delle Scale con un importo di 550 mila euro nell'ambito del PNNR, assegnati al Fec, Fondo edifici culto.

A renderlo noto è il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, soddisfatto per lo stanziamento che consentirà la tutela e la valorizzazione di uno degli edifici più importanti del territorio.

"Il rilancio del nostro turismo - ha detto Intravaia - non può prescindere dall'inclusione di un sito prezioso come l'abbazia, da secoli fucina di bellezza e cultura, che va preservato e fatto conoscere nel panorama nazionale ed internazionale