Vasto incendio in via Linea Ferrata: sul posto i soccorsi

Già intervenuti i Vigili del Fuoco con diversi mezzi a contrasto del fronte di fuoco

MONREALE, 5 luglio – Non è ancora chiaro se le fiamme siano partite dalla strada principale oppure dalla ragnatela di piccole vie che corrono più in basso. Un largo fronte fuoco sta bruciando un vasto appezzamento di terreno in via Linea Ferrata.

Sul posto sono prontamente intervenuti già alcuni mezzi dei vigili del fuoco, che si stanno impegnando in questi minuti nel cercare di contenere quanto più possibile l'incedere delle fiamme che certamente rischiano di lambire anche alcune delle tante abitazioni che costellano la zona rurale, a fitta densità residenziale. Diversa la vegetazione – spontanea e non – che in questi minuti sta alimentando l'intensità delle fiamme.