Via Salvatore Candido, al via i lavori di pulizia stradale: istituito il divieto di sosta

Provvedimento necessario per consentire gli interventi che avranno inizio giovedì 7

MONREALE, 5 luglio – Partiranno dopodomani gli interventi di pulizia stradale presso via Salvatore Candido dove, in entrambi i lati dell’arteria, non sarà concessa la sosta dei mezzi per consentire le operazioni di pulizia stradale.

L’ordinanza, prevede infatti il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli lungo la via, dalle 7 alle 18 di giovedì 7 e venerdì 8 luglio.

Verosimilmente, le operazioni, riguarderanno gli interventi di bonifica del tratto, con opportuno diserbamento della vegetazione selvaggia e la rimozione degli scarti derivati.