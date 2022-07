Monreale, divampati oggi tre grossi incendi

I vigili del fuoco, da giorni, corrono in lungo e in largo per spegnere roghi. Incendi che divorano patrimoni boschivi e mettono a rischio persone e case.

MONREALE, 5 luglio –Oggi tre grossi incendi sono divampati da alcuni terreni privati nelle vicinanze di via Linea Ferrata. "Le fiamme sono partite da tre punti diversi, distanti l'uno dall'altro - spiega Emanuela Terzo dell'associazione Evergreen - e probabilmente allo stesso orario. I terreni erano incolti e anche quelli confinanti non erano stati puliti".

Le fiamme hanno lambito le abitazioni e creato paura tra i residenti. Per domare le fiamme è stato necessario l'intervenuto dei vigili del fuoco, della protezione civile e della forestale.

La pulizia dei terreni da sterpaglie, cespugli, rovi è fondamentale, oltre che obbligatoria. Ma la bonifica non è stata eseguita da tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali. È quello che emerge dai sopralluoghi effettuati dagli impiegati comunali, a seguito di segnalazioni di pericolo.

"Abbiamo inviato alcuni solleciti - spiega l'assessore alla Protezione civile, Paola Naimi - dando quindici giorni per eseguire la pulitura. Invitiamo alla sensibilità e alla responsabilità i proprietari. La campagna antincendio prevede fasce protettive lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione in modo da evitare incendi".

Per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi, è necessario monitorare le situazioni più critiche del territorio e verificare tutte le segnalazioni ricevute. In caso di mancata esecuzione, la direttiva regionale prevede sanzioni e la scerbatura a rivalsa, qualora non sia stata effettuata dai legittimi proprietari dei fondi.