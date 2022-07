Nuovi loculi prefabbricati, approvato in via amministrativa il progetto esecutivo

Per la realizzazione è stata preventivata una spesa di circa 56mila euro

MONREALE, 6 luglio – Il provvedimento, emesso dalla Giunta comunale, è stato reso immediatamente esecutivo "stante l'urgenza di procedere alla realizzazione". Recita così uno dei punti finali dell'atto pubblicato oggi in Albo pretorio, riguardante per l'appunto la delibera di approvazione in via amministrativa del progetto esecutivo.

Questo, redatto dall'architetto Gebbia insieme alla collaborazione dell'architetto Albanese, stima una spesa complessiva di circa 56mila euro per la realizzazione appunto di nuovi loculi prefabbricati per il Cimitero Monumentale di Monreale, che serviranno certamente a favorire una più corretta polizia mortuaria. L'impegno di spesa sarà assunto sul capitolo 330400 del bilancio comunale 2022.