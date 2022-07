Sostituito lo specchio convesso in via Esterna San Nicola

Nei giorni scorsi si era rotto con evidenti pericoli per la circolazione

MONREALE, 14 luglio – Nei giorni scorsi si era staccato lo specchio convesso posto al curvone lungo la via Regione Siciliana, all’altezza dell’ingresso in via Esterna San Nicola, in direzione San Martino delle Scale. Oggi lo specchio è stato ripristinato.

Ad intervenire è stato il responsabile operativo della segnaletica per il Comune di Monreale, Danilo Violante, che ha provveduto a posizionare il nuovo specchio utile a prevenire indicenti stradali in un posto già di per sé abbastanza pericoloso.

A lanciare l’allarme erano stati i residenti che avevano sottolineato la necessità di un intervento urgente, dopo la rottura del vecchi specchi convesso, finalizzato alla sua sostituzione. Oggi, fortunatamente,, dopo pochi giorni, la sostituzione è avvenuta.