Come usare la carta di credito in sicurezza

La carta di credito è uno dei metodi di pagamento più conosciuti e apprezzati in quanto permette di pagare anche quando non si ha sufficiente credito sul conto corrente; il denaro viene infatti anticipato dalla banca e verrà scalato dal conto solo nel mese successivo all'acquisto.

Semplice da usare e versatile, questo tipo di carta viene utilizzata sia per effettuare acquisti nei negozi sia online; per essere certi di non incorrere in truffe o raggiri, è molto importante utilizzare con attenzione, evitando di fornire i propri dati a terzi e assicurandosi della serietà dei venditori. Gli accorgimenti che permettono di usare ovunque la carta in tutta sicurezza sono pochi, ma molto importanti in quanto il rischio di vedersi il conto svuotato in pochi minuti è sempre dietro l'angolo.

Come ottenere una carta di credito

Questa carta di pagamento collegata al conto corrente bancario può essere richiesta nel momento stesso in cui si apre il conto; in alternativa, se si decide in un secondo momento di sottoscriverla, è possibile richiederla online o presso la filiale della propria banca di riferimento. Per effettuare la richiesta online della carta di credito è sufficiente collegarsi al sito della banca, effettuare l'accesso all'home banking e verificare se è disponibile un modulo per la richiesta diretta. In alternativa, si potrà fissare un appuntamento con un consulente per svolgere tutte le pratiche in filiale.

Utilizzare la carta di credito in sicurezza

È possibile utilizzare la carta di credito in sicurezza sia per effettuare acquisti in negozio sia online, ma è molto importante prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- livello di sicurezza della carta

- presenza di antivirus aggiornati sul dispositivo scelto per l'utilizzo

- affidabilità del venditore.

Livelli di sicurezza della carta di credito

Le carte di credito sono dotate di sistemi di sicurezza sempre più potenti ed efficaci, utili per proteggere i dati anche durante le transizioni online. Ai tradizionali PIN e CVV, oggi si sono aggiunti codici provvisori che vengono inviati tramite sms al numero di telefono dell'utente oppure vengono generati automaticamente dalle app dell'home banking; tali codici, utilizzabili una sola volta, permettono di confermare le operazioni e di procedere con il pagamento.

Per quanto riguarda gli acquisti in negozio, le carte di credito più sicure e affidabili sono quelle dotate di microchip.

Antivirus sempre aggiornato

Chi è solito acquistare beni e servizi online, ma anche chi fa uso dei wallet e carica le proprie carte su un dispositivo mobile per averle sempre con sé, dovrebbe assicurarsi di mantenere i dispositivi protetti da antivirus potenti e affidabili. Data la rapida comparsa di malware sempre più insidiosi e in grado di bucare i controlli degli antivirus, è necessario aggiornare periodicamente i programmi di controllo al fine di mantenere il dispositivo sicuro e tenere gli occhi indiscreti lontani dai dati delle carte di credito.

Acquistare solo presso rivenditori affidabili

Questa particolare attenzione deve essere messa in atto soprattutto quando si effettuano acquisti online; prima di procedere al pagamento, è importante accertarsi che il venditore sia affidabile e il sito sicuro. Per questo è preferibile acquistare su e-commerce conosciuti.