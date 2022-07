Campagna antincendio: divieto di sosta in corrispondenza dei serbatoi di via Pietro Novelli

L'area potrà essere impiegata dai mezzi impegnati nello spegnimento di focolai e roghi nel territorio

MONREALE, 21 luglio – Sarà ventiquattr'ore su ventiquattro la validità del divieto di sosta in via Pietro Novelli, più precisamente nell'area sottostante o comunque in corrispondenza dei serbatoi dell'acquedotto comunale, comunemente chiamati “abbeveratoio”.

Questa la decisione adottata, mediante apposita ordinanza, dal comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli. La misura, che prescriverà perciò l'impossibilità di sostare a tutte quante le altre vetture, è funzionale a far sì che i mezzi invece impegnati nelle operazioni riguardanti lo spegnimento di incendi nel territorio – purtroppo proverbialmente noti nella stagione estiva – possano in questo modo rifornirsi alla colonna idrante posta all'esterno dei serbatoi dell'acquedotto comunale in via Pietro Novelli – abbeveratoio. Esclusi dal provvedimento saranno altresì i mezzi di soccorso pubblico e quelli del servizio idrico integrato del Comune.