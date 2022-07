Progetto ''Home Care Premium'': il Comune assicura le prestazioni integrative per diversamente abili

Russo: “Incontro alle esigenze per una sana integrazione sociale”

MONREALE, 25 luglio – L’assessore alla Promozione Sociale e Territoriale Sandro Russo rende noto che è stato pubblicato l’avviso del Progetto “Home Care Premium” e approvata l’istituzione di un registro dei fornitori per l’erogazione di prestazioni integrative a favore dei beneficiari di prestazioni prevalenti.

Lo stesso prevede, ad integrazione di queste ultime, il riconoscimento di prestazioni integrative, sempre interamente a carico dell’istituto ma erogate dal Comune di Monreale L’istituzione del registro è finalizzata all’individuazione dei soggetti giuridici interessati in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività o prestazioni socio-assistenziali, regolarmente iscritti nei rispettivi albi e registri regionali di settore.

Le prestazioni definite “integrative” dal bando “Home Care Premium 2022”, promosso e finanziato dall’INPS – Gestione ex INPDAP, potranno essere assegnate sulla base dei Piani Assistenziali Individualizzati. “La nostra amministrazione - ha dichiarato l’assessore Russo - intende con questi progetti andare incontro alle esigenze dei portatori di handicap per una sana integrazione sociale”.