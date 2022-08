Come creare una piattaforma di eLearning con Moodle e OnlyOffice

L’implementazione del moderno software di e-learning nel processo educativo è in costante crescita. Sempre più insegnanti e studenti in tutto il mondo utilizzano le tecnologie digitali, che consentono di applicare nuovi scenari di apprendimento, tra cui un coinvolgimento più attivo degli studenti e una più stretta interazione al di fuori della classe tradizionale.

Una delle piattaforme più popolari che consente a scuole e università di sfruttare al meglio il processo educativo online è Moodle. In combinazione con ONLYOFFICE Docs, questo software consente di implementare un sistema di gestione dell’apprendimento collaborativo nel tuo ambiente.





Moodle è una piattaforma di e-learning open source con particolare attenzione alla sicurezza e alla privacy che consente agli insegnanti di creare spazi online flessibili e altamente accessibili per i propri studenti.

Essendo un software educativo ampiamente riconosciuto, Moodle è considerato affidabile da centinaia di milioni di utenti in tutto il mondo. La soluzione è totalmente open-source ed è supportata, oltre che dalla sua community globale, da una rete di service provider certificati.

Moodle offre un’ampia gamma di attività didattiche e strumenti che consentono a scuole e università di creare i propri ambienti di apprendimento personalizzati a cui si può accedere sempre e ovunque, anche da dispositivi mobili.

Distribuito con licenza GPL, la versione self-hosted di Moodle è gratuita.

ONLYOFFICE Docs – la suite d’ufficio open source

ONLYOFFICE Docs è un pacchetto per ufficio open source che combina editor online per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e moduli compilabili. La suite è completamente compatibile con i formati Microsoft Office (docx, xlsx e pptx) e supporta altri formati popolari, inclusi odt, ods, odp, doc, xls, ppt, pdf, txt, rtf, html, epub e csv.

ONLYOFFICE Docs offre una vasta gamma di strumenti di collaborazione (due modalità di co-editing, monitoraggio delle modifiche, cronologia delle versioni, commenti e chat integrata) e diverse autorizzazioni di accesso.

La suite si integra facilmente con molti servizi DMS, sync&share, project management e varie piattaforme a scelta grazie alla disponibilità dei protocolli API e WOPI.

A partire dalla versione 7.1 puoi convertire un file PDF in DOCX per ulteriori modifiche ai documenti in pochi clic grazie al principio di lavorare con i file PDF significativamente riprogettato.

Le funzionalità aggiornate insieme alla possibilità di creare moduli ONLYOFFICE interattivi e altamente personalizzabili permette di elaborare i file PDF in modo scorrevole e completo senza dover usare applicazioni di terze parti.

L’integrazione Moodle - ONLYOFFICE

L’app di integrazione di ONLYOFFICE consente la modifica diretta dei documenti di Microsoft Office in Moodle. La nuova versione del connettore dispone di vari miglioramenti e funzionalità utili e permette a studenti e insegnanti di:

Aggiungere i compiti alle pagine del corso,

Visualizzare file di formati più popolari,

Modificare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni allegati ai corsi,

Collaborare sui file utilizzando due modalità di modifiche (Fast e Strict), monitorare i cambiamenti, commentare e usare la chat integrata,

Limitare le opzioni di stampa e download in qualità di amministratore,

Configurare e gestire l’integrazione tramite la pagina delle impostazioni.

Come incorporare ONLYOFFICE Docs in Moodle

Prima di tutto bisognerebbe avere un’istanza di ONLYOFFICE Docs attiva e collegabile con Moodle. Docker è uno dei modi più convenienti per distribuirla.

Dopodiché servirebbe installare il connettore ONLYOFFICE nella directory mod/onlyoffice come un plugin di attività e configuralo. L’app è disponibile anche nella libreria dei plugin Moodle.

Quando il plugin è installato, dovrai connetterlo con il server su cui è installato ONLYOFFICE Document Server, specificando il percorso.

Puoi anche inserire il Document Server Secret per abilitare la protezione JWT dei tuoi documenti da accessi non autorizzati.

Una volta installato e configurato il plugin, puoi aggiungere un blocco ONLYOFFICE a una pagina del corso per cominciare le modifiche.

Le istruzioni più dettagliate sono dispoibili sulla pagina GitHub del connettore Moodle.