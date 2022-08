Via della Repubblica 2.0, ripartita la scarificazione del fondo stradale

Lavori sul nuovo asfalto dopo lo stop per guasto alla condotta idrica. Macchine in funzione anche in via Linea Ferrata

Un po' di tempo è passato – un'estate per la precisione – ma le macchine sono state finalmente riportate in funzione.

Lo avevamo preannunciato anche in un nostro precedente articolo, solo qualche giorno fa, che i lavori sarebbero potuti nuovamente ripartire. Ad essere stata effettuata momentaneamente è la scarificazione del fondo stradale. Operazione preliminare ovviamente alla posa vera e propria del nuovo asfalto, che tutti – a questo punto – si augurano essere quello definitivo. Non poche polemiche in effetti aveva generato quel piccolo intoppo di due mesi fa. Problemi alla condotta idrica, peraltro come detto in più punti, avevano reso necessario il nuovo intervento di scavo, proprio sopra quel nuovo volto da pochissimo dato alla via della Repubblica. Passato, ormai.

Così come passato sperano possa leggersi anche i residenti della via Linea Ferrata, dove già da oggi si è provveduto – anche qui – alla scarificazione del lungo tratto che, dall'intersezione con la Circonvallazione, corre fino all'incrocio con la via M21. Qualche giorno d'anticipo, in questo caso, dal momento che la chiusura della strada – come da ordinanza dirigenziale pubblicata sempre giovedì scorso – era prevista per mercoledì. Una notizia, in tutto e per tutto, quella della ripavimentazione stradale della via Linea Ferrata. Una lunghissima arteria di collegamento tra la prossimità del centro abitato e la frazione di Fiumelato, nella periferia. Una zona altamente trafficata sia nelle ore diurne che nelle ore notturne e che troppo a lungo aveva atteso un serio intervento di ripristino della carreggiata, interessata da un forte e pericoloso dissesto.

"Purtroppo per rifarla qualche disagio ci sarà" era stato il commento del sindaco tramite social a una cittadina che evidenziava le difficoltà per i residenti di percorrere il tratto. Punto, questo, ovviamente da tenere in considerazione fino al termine dei lavori.