''Fascino a Rotelle'', il teatro inclusivo de ''La Compagnia in valigia''

È il titolo di uno degli ultimi spettacoli del gruppo di recitazione monrealese

MONREALE, 7 settembre – I testi dei loro spettacoli riguardano storie di vita quotidiana e con una particolare attenzione all'inclusione. "Fascino a Rotelle" è uno degli ultimi spettacoli teatrali prodotti dal gruppo di recitazione de La Compagnia in valigia.

Il testo è stato scritto dal regista romano Dario Scarpati, dedicato a Simona Petaccia, narra delle difficoltà quotidiane che deve affrontare una donna in carriera, in sedia a rotelle e della routine di coppia.

La Compagnia in Valigia, in via Salita Militi a Monreale, riapre le porte a grandi e piccoli, anche senza esperienze nel settore. I corsi sono rivolti a bambini (dai 6 ai 10 anni), ragazzi (dai 10 in su) e adulti. Il primo appuntamento in programma giovedì 22 settembre.

"La nostra Compagnia in Valigia, - afferma la presidente Laura Gestivo - nella passata stagione, ha aperto un laboratorio teatrale nella città di Monreale, capace di coinvolgere ragazzi di 17/18 anni nell’avventura del palcoscenico. L’esibizione finale, “I 4 Briganti”, sulla piazza di Monreale, ha catalizzato le energie di tutti in un risultato decisamente avvincente.

Quindi, replichiamo ed aumentiamo l’offerta: quest’anno ci vogliamo dedicare ai più piccini, con un laboratorio ad hoc, ed ai giovani fino ai 110 anni! Vogliamo condividere una nostra passione, facendo conoscere l’arte della recitazione, non solo ed esclusivamente perché tutti, poi, continuino la carriera di attore, ma anche (e soprattutto) perché imparino a godere della magia del teatro, dello spettacolo dal vivo; e si mettano in gioco: perché il teatro è un gioco, ma come tutti i giochi seri, impegnativo e divertente allo stesso tempo.

Contemporaneamente continuano le nostre produzioni; a dicembre debutteremo con un nuovo spettacolo che ci auguriamo di portare in molte città della Sicilia … e Monreale è in cima alla lista dei nostri desideri..

Uno spazio che conta su due anni di attività svolta dalla presidente Laura Gestivo, insieme al regista Dario Scarpati, e al resto dei componenti: Antonella e Francesca Vaglica, Antonio Minasola e Sergio Coffaro.

La compagnia ha aperto un primo corso di recitazione, a Monreale, l'anno scorso. E quest'estate hanno portato in scena, sul palco in piazza Guglielmo II, lo spettacolo teatrale "I quattro briganti", una commedia di Paolo Cappelloni e regia Dario Scarpati.