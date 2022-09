Buoni Spesa, da oggi attiva la piattaforma per richiederli

Occorre collegarsi su quella del comune

MONREALE, 16 settembre – L’amministrazione comunale rende noto alla cittadinanza che è attiva da oggi la web application per potere procedere alla richiesta di erogazione del beneficio dei Buoni Spesa per i nuclei familiari più esposti a difficoltà socio–economiche.

Ricorda, inoltre, che per potere procedere alla richiesta di erogazione del beneficio, bisognerà collegarsi solo su piattaforma telematica inserita sul sito del Comune di Monreale. L’istanza per richiedere il contributo, dovrà essere presentata esclusivamente dall’intestatario della scheda anagrafica secondo il modello allegato entro e non oltre le ore 12 del 14 ottobre 2022.

Maggiori dettagli sul sito istituzionale del Comune di Monreale https://www.comune.monreale.pa.it