Elezioni, il comune organizza il servizio di trasporto per il raggiungimento del seggio

Occorrerà prenotarsi entro le ore 14 di sabato

MONREALE, 21 settembre – In occasione delle consultazioni elettorali. che si terranno domenica prossima, il Comune di Monreale mette a disposizione un servizio di trasporto appositamente destinato alle persone diversamente abili, al fine di consentire il raggiungimento dei seggi.

Chi è interessato ad accedere al servizio dovrà essere in possesso di certificazione medica attestante lo stato di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e prenotarsi entro e non oltre le ore 14 di sabato 24 settembre presso l’Ufficio elettorale a mezzo mail all’indirizzo elettorale@comune.monreale.pa.it o chiamando ai numeri. 0916564454 – 0916564458 -0916564452, comunicando nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.

Sarà cura dell’ufficio elettorale contattare l’interessato per comunicare modalità, data e orario del trasporto. Il servizio non comprende l’accompagnamento della persona disabile dall’abitazione al mezzo di trasporto, e viceversa, e dal mezzo di trasporto all’interno del seggio elettorale. Pertanto questi spostamenti devono essere svolti da familiari o altri accompagnatori. Il servizio sarà garantito compatibilmente al numero di richieste ed alla disponibilità del mezzo. Si darà priorità secondo l’ordine delle richieste.