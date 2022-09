Cres, iniziati i lavori di riqualificazione

Il centro diventerà sede per la formazione del Cefpas

MONREALE, 23 settembre – Sono iniziati i lavori nell'edificio dell'ex Cres, abbandonato da anni e saccheggiato dai vandali, che diventerà sede del Cefpas, ente per la formazione della sanità regionale, la cui sede principale è a Caltanissetta.

Un progetto da 5 milioni di euro che ha incontrato il favore dell'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza e del presidente dell'ente Sanfilippo.

Monreale, secondo questo progetto, potrebbe diventare la sede per la Sicilia occidentale della formazione siciliana, imprimendo uno sviluppo al tessuto produttivo monrealese, che si troverà ad ospitare un'utenza di alto profilo.

Per affrontare il cambiamento che ne deriverà, la Regione ha anche previsto un mega parcheggio da 300 auto nell'ex cava Ranteria, fornito di ascensore e ponte leggero di collegamento con la struttura dell'ex Cres.

"Il nostro impegno per il territorio - ha detto Marco Intravaia - è ambizioso e concreto nel contempo. I lavori nell'ex Cres sono già iniziati. Non è più tempo per promesse vaghe ma per fatti che diano una svolta alla qualità della vita dei nostri cittadini. A beneficiarne sarà senz'altro l'economia locale, ma anche i tanti corsisti della Sicilia occidentale che dovranno affrontare spostamenti decisamente più brevi per la loro formazione. Ma non dobbiamo dimenticare la riqualificazione urbana di un edificio ormai fatiscente con tecniche urbanistiche moderne, a dimostrazione che quando si vuole non siamo secondi a nessuno".