Casette dell'acqua e cinema Imperia, arrivano le telecamere

C'è la determina degli uffici. Costeranno 15 mila euro

MONREALE, 27 settembre – E adesso occhio ai maleducati, insomma. Le arcinote ''casette dell'acqua'', dopo tempo a molti risultato immemore, sono finalmente divenute realtà già da qualche giorno.

Al contempo, tutto fa pensare che anche il nuovo cine-teatro Imperia si appresti a veder un bel segno di spunta accanto alla rispettiva casella. L'attenzione, dunque, si sposta adesso su quanti possono deturpare, dopo tanto attendere, le due opere.

Ecco perché con la determina dirigenziale firmata stamane – e pubblicata nell'albo pretorio cittadino – è sostanzialmente arrivato il sì del dirigente dell'area Gestione Risorse per la fornitura e l'installazione di un sistema di videosorveglianza nuovo di zecca, che possa ovviamente dare una preziosa mano al contrasto di una di quelle piaghe purtroppo ancora inestinte del nostro territorio: l'inciviltà e la poca cura dell'arredo urbano. Del resto purtroppo – l'abbiamo imparato con la cronaca quotidiana sul campo – non mancano i precedenti che, di volta in volta, lasciano indignazione e tanto amaro in bocca, specialmente se oggetto di ''cure'' da parte di qualche maleducato sono proprio quegli elementi di novità nell'arredo urbano, evidentemente (e inspiegabilmente) indigesti a qualcuno.

Costo delle nuove telecamere? All'incirca 15 mila euro in totale, comprensivi di IVA. Attraverso il mercato elettronico l'ufficio comunale ha effettuato la trattativa diretta con la ditta ''Wish Networks'', giudicando conveniente l'offerta presentata e impegnando la somma suddetta al capitolo denominato 'Servizi aggiuntivi e complementari I.A.'. Gli occhi di questo nuovo Grande Fratello dovrebbero esser posti dunque lungo tutto il perimetro del cine-teatro Imperia e nei pressi delle cinque casette dell'acqua, in piazza Inghilleri, in piazza Basile e nelle frazioni di Aquino, San Martino e Pioppo.