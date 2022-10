Come monetizzare un sito per trarne maggior profitto

Tanti modi per ottimizzare le entrate

Oggi, nel mondo, si contano più di 1.987,080,813 siti Internet (secondo il contatore in tempo reale di Internet Live Stats). Il primo sito web della storia vide la luce il 6 agosto del 1991: si trattava di una semplice pagina bianca in cui veniva illustrato come utilizzare il web.

I siti odierni, sono sicuramente diversi da quelli degli anni 90: hanno delle grafiche più accattivanti, sono più ricchi di contenuti non solo testuali ma anche visivi e audio, come video e immagini, contengono link ipertestuali che rimandano ad altre pagine o ad altri siti, ed altro ancora.

Ma a differenza del passato, una delle più significative novità odierne, è quella di poter guadagnare con il proprio sito. Fatta questa premessa la domanda sorge spontanea: come monetizzare un sito? Quali sono le strategie e le modalità di guadagno che si possono adottare?

Esaminiamole nel dettaglio.

Metodi per guadagnare con un sito web

Che si tratti di qualcuno che ha già lanciato un sito web di successo, o che si sta preparando a lanciarne uno totalmente nuovo, l’obiettivo è quello di riuscire a produrre una fonte guadagno sfruttando il traffico, e quindi il numero di visitatori.

Ma quanto si guadagna con un sito web o un blog? Questo, ovviamente, dipende da diverse varianti tra cui la tipologia di sito, i contenuti, dal metodo di monetizzazione scelto, e dalla qualità e quantità di traffico.

Prima, però, di capire quale metodo di guadagno utilizzare, è sempre bene soffermarsi su tre elementi fondamentali e basilari, quali:

- scelta dei contenuti, che devono essere di valore, originali e autentici, e nel contempo, devono corrispondere alle esigenze del pubblico: in pratica devono rispondere alle loro domande;

- ottimizzare il sito dal punto di vista SEO in modo che possa ritrovarsi tra i posizionamenti più elevati quando viene effettuata una ricerca su Google;

- analizzare il traffico, in modo da capire la quantità e il tipo pubblico, soprattutto per quanto concerne la scelta delle strategie di monetizzazione che si desidera adottare.

Una volta che si è seguiti e si ha chiari questi tre punti, è possibile passare alle strategie di monetizzazione.

Vediamo quali sono i più comuni metodi di guadagno per un sito.

Banner pubblicitari

Si tratta di uno dei metodi più semplici e diretti, che consentono di poter guadagnare attraverso l’inserimento di banner pubblicitari online all’interno delle pagine del proprio sito. È possibile usufruire di questi banner affidandosi a delle concessionarie pubblicitarie digitali, che mettono in comunicazione inserzionisti ed editori, e che consentono di prelevare i codici dei formati da inserire direttamente nelle pagine HTML del sito. Le campagne sono targetizzate, in quanto vengono erogate in base all’esperienza degli utenti in rete, ossia sulla base delle loro ricerche.

Una seconda opzione, è quella di vendere gli spazi ad inserzionisti diretti, e quindi ad esempio a dei clienti locali. Occorre sottolineare come questo tipo di scelta funzioni meglio quando si ha un pubblico di visitatori diretto e di nicchia, in quanto sarà più semplice andare a contattare delle aziende specifiche per proporgli di farsi pubblicità attraverso il proprio sito. Nel caso in cui si tratti di un sito di qualità, con un buon traffico e ben posizionato, si può anche considerare l’ipotesi che siano i clienti stessi ad arrivare in modo naturale.

Guadagnare con le affiliazioni

Le affiliazioni danno la possibilità di vendere prodotti e di guadagnare tramite le commissioni, anche se non si possiede un e-commerce. Ogni volta infatti che un utente acquista un prodotto di un partner attraverso un link unico, si guadagna una commissione.

In questo caso è possibile creare una pagina particolare sul proprio sito contenente un elenco di prodotti o dei produttori. Per ottenere i link di affiliazione, sarà necessario contattare il partner ed iscriversi al suo programma di affiliazione. I programmi di affiliazione sono soliti pagare una percentuale del prezzo relativo di un articolo per ciascuna vendita.

Pubblicare articoli sponsorizzati

Quando si ha un pubblico elevato si può prendere in considerazione, oltre ai programmi di affiliazione e alle pubblicità display, la possibilità di scrivere e pubblicare degli articoli sponsorizzati. Solitamente si tratta di articoli pubblicitari contenenti uno o più link dofollow, che indirizzano al prodotto o al servizio che il cliente intende sponsorizzare.

Come per le pubblicità locali, nel caso in cui il sito sia molto grande:

- si può contattare brand e aziende a cui richiedere la pubblicazione di un articolo e/o recensione dietro compenso;

- il sito può essere contattato direttamente dalle aziende o dalle agenzie pubblicitarie, che funziono da tramite, per la stesura e la pubblicazione di un articolo a pagamento.

Vendere contenuti

È possibile vendere dei contenuti esclusivi ai propri utenti: attualmente la monetizzazione dei contenuti ditali è un tema davvero vasto. Un sito di questo tipo presuppone che abbia una specifica sezione, a cui è possibile accedere con delle apposite credenziali che si potranno ottenere solo dietro un pagamento, che contenga delle lezioni online, dei forum speciali, ed altro ancora. È importante assicurarsi che si tratti di contenuti esclusivi per i quali valga davvero la pena aderire.

Le forme di guadagno fin qui illustrate, possono essere utilizzate da sole anche in abbinamento con le altre. È importante ricordare che monetizzare un sito comporta un impegno continuo e costante, soprattutto per la produzione dei contenuti e per ottenere il traffico necessario per la generazione dei profitti.