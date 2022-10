Troppo cara l'energia elettrica, a San Martino erogazione idrica ridotta

Il servizio sarà garantito soltanto in due fasce orarie: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18

MONREALE, 4 ottobre – Erogazione idrica ridotta per tutto il mese di ottobre a San Martino delle Scale. Nella frazione montana, il servizio sarà garantito soltanto in due fasce orarie: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

A comportare la riduzione "il rincaro dei prezzi dell'energia elettrica". Così ha scritto C.A.M.A., la società che gestisce il servizio, nell'avviso pubblicato, ieri, sul proprio sito. Intanto, monta la protesta dei residenti che hanno chiesto all'amministrazione comunale di intervenire per porre rimedio ai disagi.

"Gli orari di erogazione non tengono conto delle esigenze delle famiglie", lamenta qualche residente su Facebook. "Quello che trovo vergognoso - commenta qualche altro - è la totale mancanza di preavviso.

Non voglio pensare male ma se il costo dell'elettricità è raddoppiato e loro invece di dimezzare l'erogazione (in modo da compensare l'aumento) la portano a sei ore solamente.....il ragionamento finitelo voi".

"Ho contattato l'ATI idrico - rassicura l'assessore Luigi D'Eliseo - per chiedere suggerimenti per affrontare i problemi che vedono coinvolto l'acquedotto privato CAMA. È stato chiesto un quesito ad Arera, per consentire a CAMA di fronteggiare i rincari energetici ed evitare disagi alle utenze. Si attende la risposta dell'autorità di controllo. Stiamo affrontando la questione, per consentire alla ditta di poter continuare a erogare il servizio evitando disagi alle utenze".