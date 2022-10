Quartiere Carmine, Padre Pio e telecamere per scoraggiare gli incivili del sacchetto

La zona, bonificata dagli addetti della ditta Ecolandia, era diventata una vera e propria discarica. LE FOTO

MONREALE, 4 ottobre – Un effigie di Padre Pio, ma soprattutto una telecamera per scovare gli sporcaccioni, che, dimenticando le regole del vivere civile, gettano rifiuti selvaggiamente nel quartiere del Carmine.

Tutto è successo stamattina, al termine di un'azione congiunta di residenti, gruppo SiAmo Monreale, Polizia Municipale, ditta Ecolandia ed ovviamente amministrazione comunale. L'azione è scattata a causa dello stato di degrado nel quale si trovava la zona alle spalle del centro Santa Caterina, da un po' di tempo, ormai, teatro del conferimento selvaggio da parte di cittadini incivili,

I residenti hanno chiamato la ditta Ecolandia che con sollecitudine si è recata sul posto per bonificare l'area dai sacchetti abbandonati. Poi, di comune accordo, è stato deciso di affiggere un'immagine di Padre Pio, per scoraggiare altri abbandoni selvaggi,così come successo altre volte in maniera analoga con altre immagini sacre piazzate in altre zone di Monreale e dintorni. Inoltre sono state installate due telecamere, una sul posto e l'altra in via Belvedere.

Poi la Polizia Municipale ha proceduto all'apertura di alcuni sacchetti allo scopo di risalire all'identità di chi questi sacchetti ha abbandonato per strada. E, a quanto pare, qualche nome dovrebbe essere saltato fuori.

Tutto questo nel momento in cui la ditta incaricata di eseguire i lavori di riqualificazione del quartiere Carmine sta operando proprio in quella strada, che, purtroppo, si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto, dove ratti e scarafaggi imperversano senza problemi.

Nei prossimi giorni l'area sarà interessata pure da un'azione di disinfestazione e derattizzazione per ripristinare le normali condizioni di decoro e pulizia.