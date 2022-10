''Il Grido velato'', le parrocchie di Monreale in piazza per le donne iraniane

La manifestazione, promossa dall’arcidiocesi di Monreale, si terrà il 30 ottobre

MONREALE, 25 ottobre – Si svolgerà domenica 30 ottobre la manifestazione dal titolo ''Il grido velato, la voce soffocata delle donne in Iran'' promossa dall’arcidiocesi di Monreale in segno di solidarietà per le donne iraniane.

Il raduno per la partecipazione all’evento è previsto alle 17 presso la Chiesa di San Castrense dove ci sarà la testimonianza della professoressa iraniana Minoo Mirshahvalad, ricercatrice presso la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII (FSCIRE, Palermo). Al termine ci si dirigerà in corteo verso la cattedrale di Monreale dove alle 18 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi.

Si tratta di un’importante occasione fortemente voluta dalla Chiesa monrealese e che avrà luogo in cattedrale e nella chiesa di San Castrense, guidate rispettivamente da Don Nicola Gaglio e Don Antonio Crupi, per testimoniare vicinanza alle donne iraniane che stanno subendo ancora in questi giorni episodi di violenza che le ultime notizie di cronaca ancora raccontano. Anche Monreale farà la sua parte grazie al movimento interparrocchiale che ha deciso di scendere in piazza per levare la voce di quanti vogliono farsi sentire di fronte a un tema che non può e non deve essere trascurato. La difesa dei valori umanitari e della vita umana prevale su tutto e animerà un corteo che si concluderà con un forte momento di preghiera.