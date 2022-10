Tolto il reddito di cittadinanza ad alcune famiglie, si allarghi la platea dei buoni spesa

Si attivino subito aiuti per le famiglie e le attività in difficoltà

MONREALE, 30 ottobre – Gli ultimi mesi hanno visto diverse famiglie alle quali, per vari motivi, è stato tolto il reddito di cittadinanza, e molte altre monoreddito in difficoltà per l’aumento sproporzionato del costo della vita vedi bollette di luce e gas e non solo. Si allarghi, con la massima urgenza, la platea per i buoni spesa a questi nuclei familiari.

Lo afferma l’ex assessore Ignazio Zuccaro, di recente candidato alle elezioni regionali, alla luce delle problematiche sociali determinate dagli spropositati costi delle bollette. “Inoltre – dice ancora Zuccaro – sia dato il massimo aiuto alle attività che oggi corrono il serio rischio di chiudere. La possibilità di poter accedere a questo aiuto non può essere superficiale. Bisogna capire e successivamente intervenire nel tessuto sociale.

È ora di intervenire con aiuti concreti da parte del comune e non solo aiuti che sono provenuti dalla regione e dallo Stato come quelli di questi ultimi periodi dovuti all’emergenza covid. Rischiamo che molte famiglie si ritrovano in serie difficoltà in poco tempo e non possiamo permettercelo. Bisogna dare risposte concrete e aiuti fattibili. Sarebbe il caso di fare un tavolo tecnico con associazioni di categoria per trovare le soluzioni”.