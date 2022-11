Cinema, a Monreale le riprese del film ''Per amore di una donna''

Si tratta della nuova pellicola del regista Guido Chiesa

MONREALE, 16 novembre – Motore. Ciack. Azione! Tornano le telecamere sul territorio di Monreale. In preparazione, infatti, sarebbero le riprese per la nuova pellicola del regista Guido Chiesa, dal titolo 'Per amore di una donna'.

A farlo presumere, con buona dose di certezza, è il gratuito patrocinio concesso dal Comune di Monreale alla casa cinematografica Vivo Film srl, vidimato successivamente dallo stesso sindaco Arcidiacono. Riprese che – come si legge nello stesso provvedimento – dovrebbero avvenire tra i mesi di novembre e dicembre di quest'anno e che, oltre al monrealese, dovrebbero interessare anche i comuni di Gibellina, Castellammare del Golfo ed Alcamo.

Pochissimi ancora i dettagli circa la natura della pellicola o gli interpreti. Regista di nota fama anche per via di alcune presentazioni al Festival di Venezia, Torino, Firenze e Roma, Guido Chiesa ha diretto – tra i più noti – il film 'Belli di papà' nel 2015 con Diego Abantantuono, prodotta dalla Colorado Film e distribuito dalla Medusa Film, che è stato presto consacrato come uno dei successi italiani della stagione. Da ricordare, ancor prima, la pellicola 'Il partigiano Johnny', tratta dal celebre romanzo di Beppe Fenoglio, presentata a Venezia nel 2000 e vincitrice del premio 'Ragazzi e Cinema' e del Premio della Giuria al Festival di Stoccarda dello stesso anno.