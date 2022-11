Confcooperative Sicilia, il monrealese Fabio Casamento nuovo portavoce dei giovani imprenditori

“La freschezza delle idee sarà la formula vincente”

CATANIA, 18 novembre – Si è tenuta nei giorni scorsi, nella sede della società cooperativa sociale “Controvento” di Catania, la prima riunione del Gruppo Giovani Imprenditori di Confcooperative Sicilia.

Il gruppo chiamato ad individuare il proprio portavoce ha eletto all’unanimità il cooperatore palermitano Fabio Casamento (nella foto) della Cooperativa Sociale “San Carlo Borromeo”. Lo stesso gruppo, articolazione regionale del Gruppo Giovani Imprenditori Nazionale, ha lo scopo di promuovere i valori della cooperazione tra i giovani, sviluppando un circuito virtuoso che sappia coinvolgere soprattutto le nuove generazioni.

“Sono convinto – ha detto Casamento – che la freschezza delle idee e la voglia di cambiare la terra in cui abbiamo scelto di rimanere sarà la formula vincente del nostro gruppo di giovani. Ringrazio i miei colleghi per la fiducia e per il supporto che sono certo mi daranno”.