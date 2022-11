Monreale, il consiglio comunale approva il bilancio di previsione 2022-2024

All’unanimità è arrivata stasera l'approvazione del documento finanziario

MONREALE, 21 novembre - Finalmente il comune di Monreale può vantare un vero e proprio bilancio di previsione dopo la fuoriuscita dal dissesto finanziario. Si tratta di un atto politico e programmatico davvero importante che promette bene per la vita del comune nei prossimi anni.

Il bilancio di previsione, infatti, dettaglia in maniera chiara e precisa il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, rappresentando il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dell’ente.

Dopo l’illustrazione politica dell’assessore alla gestionale finanziaria, Luigi D’Eliseo, il consiglio comunale lo ha approvato durante la riunione svoltasi stasera, dotando così il comune di uno strumento di programmazione che mancava da diversi anni all’ente.

Da ora in poi si potranno pianificare non soltanto le spese e le forniture strettamente indispensabili per la gestione dell'ente, ma si potrà programmare secondo gli obiettivi di mandato.