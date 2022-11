Via Esterna San Nicola da ieri senza corrente elettrica, disagi per 70 famiglie

Al lavoro i tecnici dell'Enel, che ancora però non hanno ripristinato il funzionamento

MONREALE, 23 novembre – Disagi enormi per una settantina di famiglie, residenti nella zone di contrada esterna San Nicola, nei pressi della strada che porta a San Martino delle Scale, che da ieri sono prive della corrente elettrica.

Il black-out, per cause che devono essere accertate, ma che potrebbero dipendere dalle pessime condizioni meteo di ieri, si è verificato intorno alle 11 e dha lasciato completamente al buio tutti gli appartamenti della zona.

Immaginabili e gravi i disagi che i residenti sono stati costretti a subire, aggravati dal fatto che la zona è densamente popolata, anche da persone anziani o malate che necessitano assolutamente della regolare erogazione.

Della problematica è stata interessata anche l'amministrazione comunale, così l'Enel che da ieri è al lavoro attraverso i propri tecnici per ripristinare il normale fuzionamento, che ancora, però, a distanza di circa 24 ore, non è stato garantito.