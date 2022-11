Monreale coglie la sfida della digitalizzazione

Attraverso ''PA digitale 2026'' a valere sui fondi PNRR arrivano al Comune 490.371 euro

MONREALE, 28 novembre - Il Comune di Monreale coglie l’opportunità offerta dal PNRR per la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nella pubblica amministrazione. A seguito della pubblicazione degli avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione delle risorse comunitarie per il potenziamento della digitalizzazione della pubblica amministrazione, sono stato avviati specifici programmi di finanziamento rivolti agli enti locali.

La Commissione Europea, infatti, già nel 2020 attraverso il programma ''Next Generation EU'' ha lanciato un pacchetto di misure e stimoli economici rivolti a tutti i paesi membri da 750 miliardi di euro, in risposta alla crisi dovuta alla pandemia. La principale componente del programma è proprio il dispositivo per la ripresa e resilienza che nell’arco di sei anni, dal 2021 al 2026, ha previsto una dotazione finanziaria di ben 672,5 miliardi di euro.

A valere su questi fondi attraverso ''PA digitale 2026'', il sito del Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha consentito alle pubbliche amministrazioni di accedere ai fondi di Italia digitale 2026, facendo richiesta di accesso ai fondi e rendicontare l’avanzamento dei progetti.

In quest’ambito il Comune di Monreale ha partecipato, sotto la direzione del dirigente dell’Area Gestione Risorse, all’Avviso Pubblico ''PA digitale 2026'' a cinque avvisi pubblici, che sono stati già ammessi a finanziamento per l'importo totale di 490.371 euro a valere sulle risorse del PNRR.

I fondi serviranno a realizzare alcune azioni specifiche, favorendo l’estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID e CIE); l’adozione della piattaforma pago PA e dell’app IO; l’Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici; l’abilitazione al cloud per le PA locali. Adesso toccherà agli uffici comunali preposti avviare le procedure di affidamento, individuando fornitori e contrattualizzando gli stessi entro la data di scadenza dei finanziamenti.