Monreale, partito oggi il nuovo piano traffico

L'amministrazione applica nuove regole per fronteggiare il caos veicolare determinato dai lavori nei quartieri Carmine e Ciambra

MONREALE, 13 dicembre – E' entrato in vigore stamattina il nuovo piano traffico messo a punto dall'amministrazione comunale per tentare di risolvere la grave situazione di caos determinata dalla concomitanza dei lavori nei quartieri Carmine e Ciambra.

Stamattina sono stati messi a punto gli ultimi dettagli, comprendenti la segnaletica, quindi, a partire dalle ore 10, il nuovo piano è diventato realtà.

Secondo le nuove disposizioni, stabilite dal neo assessore al Traffico, Giuseppe Di Verde, sarà invertito il senso di marcia in via Cappuccini e in via Roma, sarà adottato il doppio senso di marcia nella piazza Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la Salita San Cristoforo e l’inizio della via Roma.

Sarà aperto al traffico veicolare anche l’inizio della via Dante. Pertanto, i veicoli provenienti dalla via Chiesa degli Agonizzanti potranno svoltare a destra per la via Dante o proseguire la loro marcia per la Salita Sant’Antonio. I veicoli che transiteranno per la via Dante proseguiranno la marcia nella Piazza Vittorio Emanuele, svoltando a sinistra (lato Bar Mirto) e potranno poi svoltare subito dopo a destra per raggiungere la via D’Acquisto.

Frattanto, sono stato installati i nuovi arredi che fanno anche da spartitraffico lungo la via Roma.