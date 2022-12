Arriva Babbo Natale per i bambini del reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo

Oggi la consegna dei doni con la consueta iniziativa dell'ASLTI. LE FOTO

PALERMO, 23 dicembre – Anche quest'anno Babbo Natale bussa puntuale alle porte del reparto di Oncologia Pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo. I destinatari sono i bambini ricoverati e chi da fuori vi giunge per le cure.

È avvenuta oggi la consegna dei doni organizzata dall'associazione siciliana ASLTI per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili. La procedura è quella consueta della classica “letterina”, con cui i bambini chiedono a Babbo Natale il loro regalo.

E anche quest'anno in tanti hanno aderito all'invito di soddisfare queste richieste. Responsabile per Monreale, Marilena Terrasi, grazie al cui infaticabile impegno, l'iniziativa ha coinvolto anche tanti volontari della cittadina normanna, in primo luogo le scuole.

“Per questo motivo – spiega Marilena – mi preme ringraziare le insegnati che hanno partecipato della scuola Pietro Novelli e la classe 1ªA, alcuni membri del coro del Santuario Santissimo Crocifisso alla Collegiata, la scuola Guglielmo II che con l'iniziativa "Un dolce Natale condiviso" ha coinvolto tutti i plessi dell'infanzia primaria e secondaria di Monreale e Aquino, il centro distribuzione di Poste Italiane di Monreale. Ringrazio anche Gery Valerio. Concludo nell'augurarvi un sereno Natale con una frase di Madre Teresa di Calcutta:"non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo".