Gara di declamazione di poesie all'Asca, il premio a Vittorio Violetti

L'iniziativa si è tenuta ieri nella sede dell'associazione

MONREALE, 2 febbraio – Si è svolto ieri pomeriggio nella sede dell'Asca (Associazione Socio-Culturale Anziani) una gara di declamazione delle poesie di Pietro Scirè, poeta scrittore pittore e artista palermitano. L'evento è stato organizzato dai soci, in collaborazione con l'associazione culturale Villaggio Montano Fest.

L'interpretazione è stata molto sentita e l'autore, che ha preso parte all'iniziativa, ha avuto applausi per il modo in cui ha narrato di sé e della sua necessità di fare poesie per superare le difficoltà del vivere quotidiano. La presentazione è stata accompagnata dall'esposizione degli acquerelli di Pietto Scirè e dalla presentazione dei due libri già pubblicati: 'Mela senza peccato' e 'Rubare la notte'.

Il premio, offerto da Il Bosco di Veronica di San Martino delle Scale, è andato a Vittorio Violetti, emozionatissimo, anche se le letture di Nino Terzo, Silvana Messina, Piero Madonia, Maria Concetta Ganci hanno molto coinvolto l'auditorio. I pomeriggi culturali sono una tradizione di Asca che si rivolge ai propri associati per ampliare la loro conoscenza e coinvolgere gli anziani in nuove iniziative. La collaborazione tra le due associazioni continuerà per tutto l'anno in corso vista la comunione di intenti e il successo delle iniziative.