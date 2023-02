Terremoto in Turchia, la Caritas avvia una raccolta fondi

Ecco come poter far pervenire il proprio contributo

MONREALE, 7 febbraio – La Caritas si muove per venire in soccorso alla popolazione turca e siriana, fortemente colpite dal violentissimo terremoto che ieri si è abbattuto nella zona analtolica, distruggendo migliaia di abitazioni e provocando migliaia di vittime.

“Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,9 – si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Monreale – ha colpito ieri notte la zona al confine tra la Turchia e la Siria, con epicentro nel distretto Pazarcık di Kahramanmaraş. Centinaia i morti accertati, migliaia le persone intrappolate sotto le macerie. Un bilancio ancora provvisorio che, secondo le Caritas locali, crescerà drammaticamente: in Turchia la zona interessata è molto vasta e difficile da raggiungere, anche per le rigide condizioni climatiche.

In Siria il sisma ferisce un Paese già dilaniato dalla guerra e dove oltre l’80% della popolazione vive in povertà. Per far fronte a questa emergenza, la CEI - Conferenza Episcopale Italiana ha deciso lo stanziamento di 500mila euro dai fondi 8xmille.it, che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, come prima forma di aiuto alle vittime del terremoto. “A nome della Chiesa che è in Italia esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla popolazione provata da questo tragico evento, assicurando preghiere per le vittime, i loro familiari e i feriti. Mentre ci stringiamo a quanti sono stati colpiti da questa calamità, auspichiamo che la macchina della solidarietà internazionale si metta subito in moto per garantire una rapida ricostruzione”, afferma il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI.

Caritas Italiana, impegnata da anni nei due Paesi, è in costante contatto con le Caritas locali e la rete internazionale per offrire aiuto e sostegno. Il direttore, don Marco Pagniello, fa appello a “un’attenzione solidale da parte di tutti verso aree del mondo già segnate da conflitti dimenticati e da povertà estrema”.

È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line su www.caritas.it, o bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite:

- Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma:

Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111

- Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma:

Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474

- Banco Posta, viale Europa 175, Roma:

Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

- UniCredit, via Taranto 49, Roma:

Iban: IT 88 U020 0805 2060 0001 1063 119