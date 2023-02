Monreale, il comune nomina il responsabile della protezione dei dati personali

Si tratta dell'ingegnere Giovanni Salvatore Faraci

MONREALE, 7 febbraio – Precisamente si definisce ''responsabile della protezione dei dati personali'' (RDP) e, secondo la relativa normativa europea, è una figura d'obbligo quando il trattamento dei dati personali appunto è effettuato da un'autorità o da un organismo pubblico.

Ecco perché anche il Comune di Monreale ha individuato il proprio, emanando in giornata l'atto di designazione a favore dell'ingegnere Giovanni Salvatore Faraci.

In piena autonomia e indipendenza dunque, il nuovo responsabile del Comune normanno sarà incaricato – in sintesi – di sorvegliare in merito all'osservanza del regolamento ''relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati'' o di altre disposizioni nazionali o comunitarie, informando e fornendo consulenza al Comune stesso e ai dipendendi che eseguono il trattamento dei dati.

Approfondita conoscenza della normativa e delle prassi specifiche, oltre che capacità di assolvere ai compiti richiesti sono state dunque individuate nell'ingegnere Faraci, prontamente designato con atto formale a firma del sindaco Arcidiacono, il quale ha altresì dato disposizione affinché il nominativo e i dati di contatto del nuovo responsabile siano resi pubblici sul sito internet del Comune e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.