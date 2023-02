Via Manca Miccini, messo in sicurezza il ponte stradale

Intervento reso urgente a causa del cedimento del ponte

MONREALE, 8 febbraio – Sono stati effettuati dal Comune per mezzo della ditta incaricata i lavori di messa in sicurezza del ponte di via Esterna Manca Miccini dopo il cedimento che aveva reso necessario l’intervento manutentivo.

A causa del cedimento del ponte della strada di via Manca Miccini, infatti, nelle scorse settimane era stato necessario inibire il traffico veicolare per consentire lo svolgimento dei lavori. I lavori stradali effettuati dal Comune hanno ripristinato le normali condizioni di viabilità in sicurezza, prevedendo la pavimentazione stradale e la realizzazione dei muri di contenimento. Grazie all’intervento sono state dunque scongiurate le condizioni di pericolo che avevano interessato il relativo tratto stradale.