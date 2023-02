''La Costituzione è un sogno fatto da uomini svegli. Bisogna farla vivere''

Emozionante discorso di Roberto Benigni sulla Costituzione italiana al cospetto di Mattarella per la prima del Festival di Sanremo

SANREMO, 8 febbraio – Un magistrale monologo di Roberto Benigni sulla Costituzione italiana ha aperto ieri la prima serata del Festival di Sanremo.

Il discorso è stato pronunciato da Benigni rivolgendosi direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presente alla serata per l’occasione. '’La Costituzione - ha affermato Roberto Benigni - è un sogno fatto da uomini svegli. La Costituzione è stata scritta ma bisogna farla vivere, leggerla e viverla! È un sogno ma i nostri padri costituenti ci hanno lasciato il compito di far diventare questo sogno realtà’’. Le parole dell’attore hanno suscitato un momento solenne nel ricordo dei padri costituenti e di quanti hanno sacrificato la propria vita per affermare i valori della carta costituzionale.

Per questo, come ha ribadito l’intervento di Benigni, il nostro impegno di cittadini deve essere quello di non trascurarla ma di leggerla e rileggerla, prenderla in mano e cercare di comprenderla fino in fondo, facendola vivere. Leggere la Costituzione, come affermano ancora oggi tanti costituzionalisti, è fondamentale se vogliamo davvero essere consapevoli dei nostri diritti e doveri, alla base della nostra democrazia. Occorre ancora oggi un maggiore approfondimento su questo testo che riguarda tutti, non solo i giovani ma anche gli adulti, in tutti gli ambiti della nostra società.



Allora tocca ancora a noi cittadini continuare a renderne vivo il testo con i suoi grandi valori non solo nei momenti celebrativi che ci aiutano a ricordarcene, ma soprattutto nella nostra vita quotidiana perché possa continuare a guidarci saldamente come ha già fatto in questi 75 anni.