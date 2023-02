Monreale, la politica ''old style'' rende omaggio a Geppino Pupella

Alcuni esponenti della scena di qualche anno fa tracciano un ricordo dell'assessore scomparso ieri

MONREALE,15 febbraio – Ha suscitato grande dispiacere e profondo cordoglio la scomparsa dell'assessore Geppino Pupella, avvenuta ieri al termine di una breve malattia contro cui ha combattuto, purtroppo senza successo.

Ieri e oggi la sua casa è stata letteralmente invasa da amici e conoscenti che con la loro presenza hanno voluto far sentire la vicinanza ai familiari. In tantissimi, inoltre, soprattutto sui social, come si usa fare oggi, hanno voluto esprimere il loro grande rammarico e spendere qualche parola per ricordare la figura dell'ingegnere, protagonista di una lunga stagione politica a Monreale.

Fra questi, alcuni personaggi politici di qualche anno fa, che con Pupella hanno condiviso un percorso, magari su fronti diversi, ma sempre improntato al reciproco rispetto.

Uno di questi è Stefano Gorgone dirigente scolastico emerito della scuola Novelli, come Geppino Pupella sulla scena politica già negli anni '80 e '90. “La scomparsa di Geppino Pupella mi rattrista profondamente – fa sapere Gorgone attraverso una nota alla nostra redazione – e costituisce indubbiamente una grave perdita per la nostra città. A lui mi legavano sentimenti di affettuosa e grata amicizia che risalivano agli anni della nostra infanzia vissuta gioiosamente nel quartiere della Collegiata. Durante la nostra comune militanza politica negli anni 80/90, pur su piani diversi, ho apprezzato molto la sua capacità di coniugare competenza amministrativa e passione civile, rigore morale e rispetto della dignità della persona umana. I suoi interventi in consiglio comunale dai banchi dell'opposizione erano sempre puntuali e pungenti finalizzati ad evidenziare le lacune e le criticità degli atti amministrativi da adottare e ne richiedevano con fermezza la revisione nel rispetto della normativa in vigore. Queste doti umane ed amministrative – conclude Gorgone – Geppino le ha confermate negli ultimi anni nella giunta presieduta da Alberto Arcidiacono nella quale è stato indiscusso protagonista impegnandosi in maniera significativa e generosa per il rilancio della vita culturale, economica della nostra città. Esprimo sentite condoglianze ai familiari tutti”.

Piene si sconforto le parole di Toti Gullo, medico ed ex sindaco di Monreale dal 2004 al 2009, con il quale Pupella fu pure assessore. “Se ne va un personaggio storico della politica monrealese – commenta Gullo – uno che ha fatto politica da sempre e si è rivelato abile ed attivo sia come politico, che come amministratore. Quando era mio assessore dava tutto se stesso per realizzare i progetti che avevamo in cantiere. Era sempre presente, dinamico e pieno di iniziative. Uno che, come si suol dire, non si faceva scorrere l'acqua sotto i piedi. Anche adesso stava dando un grande contributo all'attuale amministrazione, forte delle sue capacità e della sua grande esperienza”.

“Apprendo con molto dispiacere la scomparsa di Geppino Pupella, carissimo amico e stimato politico, che ha segnato la storia della nostra Monreale– afferma su facebook Aurelio Di Nicola, dirigente scolastico in pensione ed ex vicesindaco della città, che con Pupella condivise l'esperienza del cosiddetto “Cartello delle Sinistre nel 1991, quando entrambi sedevano sui banchi dell'opposizione in Consiglio comunale. – Un pensiero affettuoso va alla moglie Teresa e ai familiari tutti. Caro Geppino quante lotte abbiamo fatto talvolta insieme e qualche volta avversari ma sempre rispettosi l'uno dell'altro avendo presente il bene della nostra cittadina. Ciao amico mio”.

“Una grandissima perdita per la politica e la società monrealese – dice, infine, sempre sui social Salvatore Terruso, consigliere comunale ed assessore della stagione 1990-91 – Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze ed il nostro personale cordoglio”.